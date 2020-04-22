澎湖縣府22日驟然宣布即日起至5月13日全縣外出須配戴口罩，旋即引發網路一片罵聲，網友直言乾脆封島好了，還痛批澎湖縣長腦筋有問題嗎？澎湖零案例，這是在演哪齣？

澎湖新規定全縣即日起戴口罩的消息不斷在地方上發酵，尤其引發網路激辯口水戰，超過8成網友都是持反對意見，贊成縣府超前部署做為者寥寥可數。

網友痛批這是變相戒嚴，根本就是「口罩白色恐怖」，澎湖縣長作秀過頭，那台灣本島是不是要穿防護衣才能出門，防疫專家比澎湖縣長還不懂嗎？要不縣長來接防疫中心。

有人罵澎湖縣長腦筋有問題嗎？台北市人口密集度這麼高，確診案例最多都沒這規定，是在演哪齣？什麼爛政策，想到什麼做什麼；矯枉過正，這個人瘋掉了。

澎湖縣議長劉陳昭玲表示，縣議會尊重縣府防疫中心的考量，籲請澎湖鄉親共體時艱配合縣府防疫作為。

澎湖縣議員陳慧玲直指，縣長恣意宣布全縣戴口罩，既不符合法源依據、又沒有衛生醫學理論基礎，民眾外出不涉足公共場所或大眾運輸也須要戴口罩嗎？這樣的法令規定實在太草率了。

(中時 )