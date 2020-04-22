全國技能競賽分區賽23日於北、中、南三區隆重登場，去年新增的「資訊網路布建(電訊布建)」等5項新興職類，今年度同步納入賽程。中彰投分署首次培訓的「資訊網路布建(電訊布建)」選手將上場參賽；培訓老師看好的學員錢宥亦，懷著「雪恥」心情接受密集培訓，志在拿下佳績。
中彰投分署長林淑媛說，「資訊網路布建」是發展智慧城市的重要關鍵，未來對於「光纖到家」的物聯網發展，其技術至關重要，基於資通訊技術產業領域的快速發展；今年新增「資訊網路布建」職類選手的培訓，期望選手能有多元就業面向及專業發展潛能。
中彰投分署培訓老師宋佩珊說，「資訊網路布建」是資訊網路及通信建設中一項重要專業技術。選手錢宥亦小小年紀表現沈穩，具有布建技術所需「快狠準」、傳輸品質高、損耗小的精湛技巧；只要能在比賽中臨危不亂，發揮平常練習的實力，可望獲得佳績。
錢宥亦今年就讀台中高工電子科一年級，他表示目前一方面要接受中彰投分署每天8小時的培訓及練習，一方面才剛結束工業電子科丙級測驗，緊接著還要準備學校5月份期中考；他雖倍感壓力，但沒有時間憂慮。否則一旦弄斷線體影響傳輸就是前功盡棄。
錢宥亦說，原本爸爸媽媽對他高中落榜有些落寞，但見他在高工電子科學習得很開心，父母逐漸覺得唸高職沒有什麼不好；他希望透過培訓、參賽的考驗來挑戰自己，累積實力。未來希望能夠進入電子大廠工作，證明擁有技能一樣也能走出屬於自己的一片天。
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(中時 )
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