全球記憶體模組及快閃記憶體品牌威剛(3260)旗下電競品牌「XPG」與Intel（英特爾）合作，首次開發出承襲XPG電競基因與Intel創意無限設計理念XPG XENIA電競筆電，此款專為玩家與專業人士設計的筆電，將於台灣、北美、墨西哥三地上市。

XPG XENIA電競筆電採用第九代Intel Core i7處理器與NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q/GeForce GTX 1660Ti顯示卡，提供出色且順暢遊戲體驗；鋁鎂合金機身輕巧纖薄且支援Wi-Fi 6與Thunderbolt 3規格，且有32GB的XPG DDR4嚴選顆粒記憶體及1TB的XPG SX8200 Pro M.2 SSD的高規格標配，堪稱目前效能和功能最強的電競筆電之一。

XPG電競長尹世豪表示，XENIA是XPG第一台電競筆電，不管是外觀或內建，都希望能夠成為業內最好的電競筆電設計之一。

英特爾系統產品事業群總經理Joel Christensen表示，這次與威剛合作，開發XPG第一款電競筆記型電腦XENIA。這台筆電搭載了屢獲殊榮的SSD、高效的記憶體以及功能強大的Intel處理器。

XPG XENIA於4月22日起在台灣PChome首波開賣，推出好康禮，並由捷元獨家代理提供售前諮商與售後服務。

(時報資訊)