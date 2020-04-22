WTI原油期貨價格跌至負值，創歷史紀錄。富達投信指出，主因新冠疫情導致原油需求蒸發，加上OPEC減產數量不足維持供給與需求平衡，而奧克拉荷馬當地的儲油設備不足，使期貨投資人寧願負值也要平倉期貨部位。但此為極端案例，待期貨契約結束後應可回復正常水位。油價短期仍會有劇烈變動，但中長期而言，隨著疫情穩定與經濟活動回復正常，油價仍有機會回復至本次危機之前的水準。

富達投信對油價未來的展望有2項觀點：一、極端價格將獲得緩解：過去一個月當地油井產出已經減量近15億桶，相信當地原油儲備能力將足以支撐。二、負油價並非新常態：負油價不是新常態，待5月份期貨平倉後，油價將回到合理區間。

今天布蘭特原油近月的期貨價格也跌破20美元，報價在17.14美元附近。

富達投信認為，此時能源相關標的抄底難度頗高。建議從受惠於低油價的標的著眼才是上策。亞洲各國主要都是原油的淨進口國，加上低油價也代表通膨壓力的緩解，亞洲債券是可以考量的標的。此外，美國高收益債因疫情與油價干擾，利差最高曾破千點，雖然油價持續創低影響能源相關類債的償債能力，但此一利差水準已反映約42-60%左右的極端違約情境，與實際狀況大相逕庭。美國頁岩油企業經過2015年後，不論是科技水平或資產負債表已獲大幅改善，即使油價持續低於40美元，仍有約85%的美國能源企業可以撐超過1年。

(時報資訊)