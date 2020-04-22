蘋果新機 iPhone SE本周五開賣，傳出預購爆棚，但恐怕是「自嗨」！根據北台灣大型盤商地標網通公告，單機價都比官方售價便宜1000元，等於「未開賣先跌價」，雖然不是頭一遭，但似也預告 iPhone SE買氣沒那麼旺，戳破爆棚假象。

根據地標報價，iPhone SE三種容量分別13,500元、15,500元、18,990元。至於蘋果官網的建議售價則為14,500 元、16,500 元、20,000 元。

蘋果公司15日晚間在官網發表新一代iPhone SE新機，台灣蘋果隨即於16日一早邀請五大電信公司及通路商視訊會議，這款號稱iPhone史上最平價的新一代SE手機，24日將在美國以及全球40多個國家和地區販售，台灣也列入首波開賣國家。

電信業者放出消息，表示iPhone SE不管是從預約（購）量或詢問度，都超乎市場預期的好，甚至以預約「爆棚」形容，還說台灣第一批供貨量約僅3萬支，第二批貨一直要等到5月初才能再下訂，正式開賣後就就得面臨缺貨窘境。

「違心之論吧！」手機盤商表示，iPhone SE賣得好不好，看電信業者辦不辦預購就知道，老大哥中華電信沒辦預購，遠傳、台灣大為爭「兩強」，誰都不讓誰，一家辦了、另一家一定得跟，亞太沒辦、台灣之星有辦，說穿了就是也不看好。

就算有辦預購，也分真預購還是假預購。手機盤商透露，真預購就是要把預約資料輸進電腦系統去，貨到了依序配貨，因為怕沒拿到的會客訴。假預購就是跟門市說「開賣了跟我說一下」的意思，沒有什麼強制性質，就是大概試水溫。

手機達人指出，iPhone SE海外傳出預購爆棚，但台灣消費者不愛小螢幕手機，過往iPhone 7、iPhone 8擺在那邊，降價也沒人要，「然後你說SE會搶爆？這個我是不相信啦！」推估新款SE銷量也就是普普，看之後有無SE Plus還比較有機會。

手機達人表示，近年受499資費影響，許多人已經不綁手機約了，加上預購 iPhone SE 的管道不只蘋果官網，電商平台如momo購物網、蝦皮購物、Yahoo奇摩購物中心＆超級商城等皆提供預購服務，喊「爆棚」多半都是喊來壯膽的。

(中時 )