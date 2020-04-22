鴻海旗下夏普宣布於美國時間2020年4月21日，對咸陽彩虹光電科技（CHOT）、 TPV Technology Limited及其子公司以及VIZIO，向美國國際貿易委員會（ITC）提告專利侵權，促請ITC依美國1930年關稅法第337條啟動調查。ITC一般會於30日內決定是否立案調查。

夏普提告主張CHOT所製造之液晶面板，以及TPV及其子公司之行為，侵害夏普所擁有之美國專利號7,245,329、7,372,533、8,022,912、8,451,204及8,847,863等五件專利中一個或多個請求項。該等專利係與液晶顯示裝置之聚合物穩定配向、薄膜電晶體與廣視角技術相關。

夏普請求ITC啟動專利侵權調查，並發布限定排除命令以禁止CHOT侵權產品及使用CHOT侵權面板之產品進入美國，同時發布停止命令以禁止CHOT於美國宣傳及銷售侵權產品，直至夏普專利期間屆滿為止。

夏普指出，夏普近年來持續開發並推進液晶技術，光美國員工就耗費了無數時間，在技術研發上，過去40多年，夏普一直是公認的創新先驅，並在美國、日本及中國取得超過一萬件顯示相關專利，其中包含多個核心顯示技術。

(工商 )