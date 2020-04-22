有消息傳出北韓最高領導人金正恩，日前進行心血管手術後病危，外媒NBC記者也在推特爆料，金正恩目前已處於腦死狀態，雖然隨後迅速刪除該篇文章，但金正恩的死訊早已在網路上鬧得沸沸揚揚。然而南韓有一名網友透露，第二次南北韓戰爭即將開打，且時間就在這幾天，讓不少人陷入恐慌。

南韓某位大學生在臉書專頁「전대숲 - 전국대학생대나무숲」匿名發文，內容預言在2020年4月23日凌晨，將會爆發第二次南北韓戰爭，並且指出北韓會在南韓的首都圈投擲核彈，讓全部市民及建築物一同化為灰燼，甚至還清楚的表明，直到白頭山再度噴發後才會休戰。

南韓網友預言，於2020年4月23日凌晨將會爆發第二次南北韓戰爭。（圖／翻攝自臉書）

該位大學生表示，「在某個瞬間，我可能只被當作是一個騙子，但如果我的話變成了現實，這就是跟大家生存有關的問題啊！」文中不斷提醒大家，最好在21日前就備好行囊逃離南韓，無法的話，至少到濟州島去避難，「來不及的人也先買些防護設備，像是防毒面具或可以遮住整個臉的布。」

消息曝光後，引起網路上議論紛紛，更讓南韓最大入口網站Naver中類似「知識+」的平台，湧入網友發問「是真的嗎？我好害怕。」對此，南韓國防部發出聲明表示，「目前北韓沒有採取任何特殊作為，實際上發生戰爭的機率微乎其微」；青瓦台也指出，「金正恩與親信們，目前暫時處在首都以外的地方。」

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)