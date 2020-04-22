頭份市公所清潔隊對海軍士兵去過的全聯頭份中央店進行全面消毒。〔頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真〕

針對磐石艦染疫軍人曾涉足頭份市五花馬水餃館、思夢樂及全聯頭份中央店等地，頭份市公所清潔隊隨即在上述地點週邊展開消毒工作，後續將定期對含幼兒園在內的學校、市場、殯儀館及公園等人口較密集的地方進行消毒，以維市民生命財產的安全。

另天氣逐漸炎熱，蚊蟲較易滋生，頭份市公所每年約在7月左右，會對全市各里戶外環境進行病媒防治噴藥消毒，不過，噴藥並非防治登革熱的良方，清除孳生源才是根本解決之道。頭份市長羅雪珠衷心期盼市民共同創造清淨家園、根除病媒蚊孳生源。

(中時 )