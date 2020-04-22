頭份市公所清潔隊對海軍士兵涉足頭份市足跡消毒 17:052020/04/22 中時 謝明俊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 頭份市公所清潔隊對海軍士兵去過的五花馬水餃店進行全面消毒。〔頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真〕 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 頭份市公所清潔隊對海軍士兵去過的全聯頭份中央店進行全面消毒。〔頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真〕 針對磐石艦染疫軍人曾涉足頭份市五花馬水餃館、思夢樂及全聯頭份中央店等地，頭份市公所清潔隊隨即在上述地點週邊展開消毒工作，後續將定期對含幼兒園在內的學校、市場、殯儀館及公園等人口較密集的地方進行消毒，以維市民生命財產的安全。 另天氣逐漸炎熱，蚊蟲較易滋生，頭份市公所每年約在7月左右，會對全市各里戶外環境進行病媒防治噴藥消毒，不過，噴藥並非防治登革熱的良方，清除孳生源才是根本解決之道。頭份市長羅雪珠衷心期盼市民共同創造清淨家園、根除病媒蚊孳生源。 (中時 ) #頭份 #消毒 #市公所 #清潔隊 #防治 也許您會感興趣 推薦閱讀 新竹市熱點公園展開第2輪噴藥消毒 15:262020/04/18 生活 國軍染疫 高市環保局派人力到左營海軍基地等各區域進行消毒作業 10:532020/04/19 社會 台南新光三越新天地晚間消毒 明天破天荒休館消毒 22:332020/04/19 生活 南台灣百貨商場大規模周一停業消毒 漢神巨蛋連停兩天確保商場安全 23:192020/04/19 財經 台鐵比照機場規格 二氧化氯每2小時消毒1次 11:182020/04/20 生活 《航運股》高鐵：搭載確診官兵列車暫停載客 13:582020/04/20 財經 北市學生輕生暴增 5年釀26死 18:572020/04/20 社會 嘉市公園勤消毒 孩童安心玩 04:102020/04/21 地方新聞 艦隊確診者搭過 高鐵公車大消毒 04:102020/04/21 地方新聞 台中沙鹿家樂福店消毒完成 正式復業 08:312020/04/22 生活 生活熱門新聞 彰化無薪假衝中部第一！寶成鞋廠再放2600人 - 生活 陳道輝遭綠委羞辱 小兵憤怒投書痛罵嚴德發5次「噁心」 - 生活 周四、五兩地區有大雨 氣象局曝周日又變天 - 生活 不喝甜飲卻得糖尿病！28歲OL染病關鍵曝光 - 生活 尷尬10秒！嚴德發還在鞠躬他們卻先抬頭了 網酸：連道歉都沒演練好 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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