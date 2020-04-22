迎接母親節，長榮桂冠酒店（台中）在母親節前夕舉辦第七屆「愛的蛋糕傳送計畫~買一捐一活動」，即日起至5月5日前，消費者購買任一顆母親節蛋糕，長榮就捐一顆蛋糕給弱勢家庭的媽媽們，台中長榮希望透過這樣的活動讓母親節不只是感恩自己的媽媽，更可以藉此鼓勵另一位陌生卻偉大的媽媽，限量100顆。

台中長榮連續第7年舉辦這個活動，過去6年共送出703顆蛋糕給辛苦的弱勢家庭媽媽們， 今年雖因疫情之故，消費者對過節意願降低，進而影響購買意願，但飯店還是希望在疫情嚴峻的時期，能讓這多年的公益活動不間斷，進而達到拋磚引玉的效果，也期盼消費者一同來共襄盛舉，希望讓弱勢家庭在疫情時期一樣可以感受到滿滿的愛，因為此活動持續好幾年，過去曾有不少客人直接將買的那顆捐出去，更有客人一次購買十顆，請飯店方協助幫忙捐贈，讓愛雙倍傳遞。

今年三款母親節蛋糕中，除了有以往平價且高人氣的『鮮奶油芒果布丁蛋糕』以外，今年主廚推出『百花繽紛乳酪蛋糕』，以澳洲乳酪為主體，將蜂蜜風味的軟凍包覆在乳酪外圍，清香Q彈融化乳酪的微膩感，底部為OREO巧克力，繽紛吸睛的百花外型也吸引媽咪們目光！另外還有外觀令人驚艷萬分的『熱帶水果風情蛋糕』，以鳳梨、椰子等熱帶水果製成果泥，結合內層中鳳梨與黑胡椒組成的軟凍酸甜風味令人驚奇連連，外層的開心果杏仁蛋糕與檸檬風味的棉花糖，讓口感更添多層次！母親節蛋糕單顆790元起，4月30前預購再享85折優惠！

(中時 )