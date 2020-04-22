僑育國小結合世界地球日辦理英語闖關教學活動，展現雙語創新特色教學成果，讓學童發揮平日所學，流暢以英語介紹關卡並進行對話。（何冠嫻攝）

僑育國小為苗栗第一所參與「雙語教學創新特色課程試辦計畫」的學校，22日結合世界地球日與闖關活動，讓學童發揮平日所學，流暢以英語介紹關卡並進行對話，縣長徐耀昌也前往體驗參與，並肯定僑育團隊的用心，鼓勵更多學校加入推動雙語教學，儲備國際化人才。

苗栗縣政府推動雙語教學，今年實施「雙語教學創新特色課程試辦計畫」，縣府教育處長邱廷岳表示，計畫獲教育部補助500萬元經費，僑育國小為種子學校，以英語沈浸式教學方式，增加學童英語聽說機會，鼓勵各校學習跟進。

僑育國小規畫多元雙語學習課程結合外師全英語授課，規畫低年級以動手做的生活課程、中年級生活經營的綜合課程，高年級則有動手做實驗的自然領域、團隊活動的體育課及提高公民意識的綜合活動課程，藉中、外師在共同備課及滾動修正課程，引發學習興趣，讓學童除了學習領域學科知識外，更在過程中習慣英文的表達方式。

22日因應世界地球日，僑育國小結合闖關活動展現教學成效，以Reuse再利用、 Reduce減少、Recycle回收為主題，規畫彩繪美化老舊課桌椅、以Maker創客精神製作彈珠台玩遊戲、學習資源分類名詞等關卡，讓學童以英文進行問答，完成闖關。

徐耀昌、邱廷岳在校方引導下，參與活動並抽考學校推動「100句生活英語彩虹階梯認證卡」成果，學生流暢回答讓人驚艷。徐耀昌肯定僑育國小團隊用心，將英語融入生活中的教學方式，對孩子未來升學或工作都有很大助益，鼓勵各校將雙語教學理念轉為實際行動，為苗栗儲備國際化人才。

(中時 )