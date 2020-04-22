Belkin International 及鴻騰精密科技 (簡稱FIT) 旗下的裝置互連部門 Belkin 近日與廣受歡迎的 KAKAO FRIENDS 合作，宣布推出 BOOST↑UP 10W 無線充電盤及充電桌架 KAKAO FRIENDS 特別版。喜愛KAKAO FRIENDS的朋友怎能錯過呢？

BOOST↑UP™ 10W 無線充電盤及充電桌架 KAKAO FRIENDS 特別版分別將 KAKAO FRIENDS 的 Ryan 和 Apeach 融入在黑色和白色的充電底板上。所有產品均已獲得 Qi 認證，符合無線充電標準，並將對所有支援Qi 的智能手機 (包括iPhone 8以上、包含第2代iPhone SE、三星Galaxy系列手機等)，提供 10W 的快速無線充電(充電效率可能會受手機支援功能而有所限制)。此外也可支援 AirPods Pro、第二代 AirPods 及三星Galaxy Buds/Galaxy Buds+ 無線充電；充電桌架則讓使用者可選擇以橫向或縱向模式充電。

Belkin 無線充電器具備異物檢測 (FOD) 功能。白色的 LED 指示燈表示手機正處於穩定的充電狀態，琥珀色的指示燈則提醒用家充電正受如鑰匙或硬幣等異物影響。BOOST↑UP 10W 無線充電盤及充電桌架 KAKAO FRIENDS 特別版具有兩年的保修服務，能用得更安心。BOOST↑UP 無線充電盤10W - KAKAO FRIENDS 特别版 NTD1350；BOOST↑UP 無線充電桌架10W - KAKAO FRIENDS 特别版NTD1590，在先創國際官網及Studio A發售。

(科技)