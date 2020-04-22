新冠肺炎疫情持續升溫，餐飲業首當其衝，但屏東有店家選在此刻逆勢展店，令外界摸不著頭緒，探究原因後他才緩緩說，站在員工角度想，老闆更應一肩扛起眾人生計、共體時艱，只希望烏雲過後能盡快盼到曙光。

屏東市餐飲業者盧威青透露，在百貨公司內展店是去年就做好的決定，不料這波疫情來得又急又快，當然計畫可以放緩，外界一定能夠體諒，不過權衡之下仍照原計畫進行，包括裝潢、擺設，皆一次到位。

盧威青無奈表示，在屏東首例確診個案公布後，店內業績立刻大跌5成，時節步入4月，疫情不見趨緩，來客數猶如溜滑梯般，僅剩2、3成，最慘的時候每日僅個位數顧客上門，「壓力真的很大」，他也苦笑說，每日都必須催眠自己明天會更好。

不過轉頭一看，全店16名員工背後是16個家庭，若此刻貿然解雇或放無薪假，這群人該怎麼辦，「頭洗一半就繼續洗下去吧！」按照原訂展店計畫，目前2家店員工相互支援，合力度過難關。

主打泰式料理的盧威青說，新設店以泰國船麵為主，屬於湄南河上特色飲食，由於原料堅持從泰國進口，避免可能的斷貨危機，已經囤了約2個月用量，只能希望這次疫情早日散去，回歸過去平靜生活。

(中時 )