台南市議會民進黨團肯定市府調降房屋稅，在疫情期間讓市民有感。（洪榮志攝）

房屋稅即將開徵，台南市政府財稅局22日也開始寄發稅單。值此新冠肺炎疫情重創民生經濟之際，正好趕上市府調降房屋稅預估將減收19億元，市長黃偉哲特別呼籲包租公、包租婆共體時艱，配合市府降稅同步減輕房租，讓政府的輕稅政策能夠照顧更多人。

台南市議會民進黨團22日舉行「疫情紓困及時雨、房屋減稅挺市民」記者會，黨團成員肯定市府去年調降房屋稅，讓今年面對新冠肺炎疫情民生受創之際，不僅中央政府祭出各項紓困措施，市府調降房屋稅也正好及時趕上，可望有感減輕市民負擔。

民進黨團指出，去年4月1日市府公告調降房屋稅的系列措施，包括：中古屋漲幅歸零；新屋漲幅調降為58％，調幅6都最低；全國單一自住房屋稅折減16％；調高折舊率降低房屋稅基等輕稅措施，今年疫情期間剛好及時適用。

受邀出席的黃偉哲說，房屋稅已經30年沒有調整，造成持有房屋成本過低衍伸相關問題，但各界希望政府調整房屋稅的方式不要太急太快，民選政府有責任傾聽民意，因此去年剛上任即決定進行調降房屋稅的準備工作。

黃偉哲還強調，去年房屋稅實收77億元，今年雖新增1萬多戶，但因減稅預計減收19億元。財稅局長陳柏誠也補充說，今年房屋所有權人的房屋稅，平均可以少繳3成以上，多數所有權人甚至可以少繳5成以上。

(中時 )