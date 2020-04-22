房市盤整期間，買賣交易趨緩，大坪數物件成了燙手山芋，不過觀察實價新北市近五年50坪以上物件交易量，交易量明顯增加，其中林口、新莊近兩年中大坪數產品去年交易更突破千件。專家分析，蛋白重劃區的新屋齡、低單、重大建設以及完善公設，成為這些置產、換屋族購屋首選。

根據觀察實價資料統計新北市近五年50坪以上物件交易量，交易量明顯增加，其中2015~2017年間新北各區以淡水的交易量最多，不過2018和2019年，林口連兩年居冠，2019年達1047筆，其次為新莊1015筆，淡水902筆，而新店和中和分居第四、五名。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐指出，換屋族和置產型購屋者也動起來，這些族群多屬於中壯年的「夢享家」，具圓夢能力、有品味、懂享受，對家的標準也提高，多半靠著起家厝累積了一點換屋本錢，且工作穩定收入增加，不想再屈就舊屋小宅的生活空間，轉向低單價又發展成熟的重劃區，不僅建案屋齡較新，社區基地大，公設完善，滿足了對生活和品味的要求，而重劃區的新設學校師資佳，同時也兼顧了家庭的多元需求。

張旭嵐指出，林口近年吸引了大量的財團投資，除了五星飯店、outlet進駐，機捷通車，機能更趨成熟，今年三井、東森、三立投資240億元打造林口媒體影視區，更提高了林口含金量和能見度。受惠利多建設，光2019年林口全年增加5501人，成為新北人口成長最快速的區域，就業機會可望再帶動林口的買氣。

台灣房屋林口A9加盟店店東周起帆表示，林口不乏百坪以上物件的選擇，近年房價盤整築底後，買氣回穩，加上台商回流賞屋潮，指標型高樓豪宅摩天41和晴空樹等大坪數建案，目前單價行情從30~40萬不等，總價普遍在3000~4000萬左右，吸引小企業主、醫生和台商等高資產族。

張旭嵐分析，新莊副都心重劃區因有合署辦公大樓，和機捷通車議題，新屋單價一度飆上6字頭，而近年價修後買氣回溫，新成屋單價落在42~46萬之間，百坪總價4000~5000萬。而淡海新市鎮的發展在淡水行政大樓、運動中心、新市國小進駐，淡海輕軌通車後，生活機能越加完整，而因為位置較遠，買盤仍以小資家庭為主，中大坪數住宅多半是置產或度假概念宅，如今淡江大橋已發包動工，估計完工後，交通問題獲得解決，可望再帶動一波買氣信心。

近五年新北50坪以上交易數量。/圖業者提供

(中時電子報)