疫情肆虐 又一大展宣布停辦實體活動 16:292020/04/22 工商 翁毓嵐 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到新冠肺炎疫情影響，今年以來已有多場國際大型展會無法正常舉行、或甚停辦，而下半年於德國柏林舉行的全球最大型的國際家電暨消費類電子產品展會IFA，也確定將取消實體展覽。不過主辦單位目前仍持續進行IFA 2020計畫，預計將以技術創新的替代方式舉行。 IFA Berlin 2020原訂於今年9月4日至9日在柏林國際展覽中心舉辦，今年受到疫災干擾，柏林政府已全面禁止5,000人以上的所有集會與活動進行，暫訂直至10月24日解禁。 (工商 ) #IFA #停辦 #展會 #柏林 #疫情肆虐 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情肆虐 翡翠灣福華飯店驚傳熄燈 04:102020/04/18 產業特刊 疫情肆虐 保險變動年來了 04:092020/04/19 金融．稅務 德法搶口罩大戰 04:092020/04/19 專題周報 致命疫擊 大學就博會紛停辦 04:102020/04/20 生活新聞 效法微軟 Facebook宣布2021年6月前停辦實體活動 15:122020/04/20 科技 疫情肆虐！葉蒨文、黎沸揮嚴守年邁長輩安危 18:282020/04/20 娛樂 疫襲下轉個彎 台灣會展搬上雲端 04:092020/04/22 產業財經 《貿易》貿協攜產業抗疫 打造展覽整合式線上服務 15:582020/04/22 財經 財經熱門新聞 狂降1萬1！SE上市前 中華電大清iPhone庫存 - 財經 斷頭…錯失2千點！散戶敗在這3句話 - 財經 投資人注意！金管會示警：元大原油正2 ETF仍可能下市 - 財經 - 工商 川普逼不死！沒台積電 華為跟這3家買晶片 - 財經 買10口原期…一夜慘賠550萬 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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