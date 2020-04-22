受到新冠肺炎疫情影響，今年以來已有多場國際大型展會無法正常舉行、或甚停辦，而下半年於德國柏林舉行的全球最大型的國際家電暨消費類電子產品展會IFA，也確定將取消實體展覽。不過主辦單位目前仍持續進行IFA 2020計畫，預計將以技術創新的替代方式舉行。

IFA Berlin 2020原訂於今年9月4日至9日在柏林國際展覽中心舉辦，今年受到疫災干擾，柏林政府已全面禁止5,000人以上的所有集會與活動進行，暫訂直至10月24日解禁。

(工商 )