根據半導體市場調查機構IC Insights調查顯示，全球晶片（IC）出貨量繼去年下滑6％後，今年預期將再下滑3％，成為市場調查有記錄以來第6次衰退，也是成為自2019年來連續2年衰退的歷史紀錄。

IC Insights表示，自2013年至2018年間，全球IC出貨都呈現增長的趨勢，以2013年來說，成長了8％、2014年成長了9％、2015年成長5％、2016年成長7％。以成長率來看，2017年成長率一段有2位數表現，成長率15％，接下來的2018年也有10％成長。

在2013年起全球晶片連續出貨成長的4年之前，從資料中看到1985、2001、2009及2012是衰退的狀況，其中1985年及2001年的衰退來看，主要是受到受庫存增加的影響，因為在前一年， 1984年有50％、2000年則有27％的巨大幅度的出貨成長。2009年的衰退則是全球經濟遭逢金融風暴影響所致，衰退幅度達到7％。

IC Insights預估，2020年全球IC市場增長的幅度為-4％，預計今年IC出貨量將下降3％。如果此預測得成真，IC Insights表示，這將是IC行業歷史上唯一的連續2年出貨量下降的狀況。

IC Insights自1980年記錄全球IC出貨量成長前10大最佳及最差，以1984年50％成長最高，2001年的-21％衰退最大。（圖／IC Insights）

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(中時電子報)