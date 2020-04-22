三商電(2427)今天召開線上法說會，經營階層指出，今年由於金融自動化系統業務需求持續減緩，系統工程整合業務大型專案在2019年大部分建置完成，今年營收將呈現衰退，不過，系統工程整合業務中進入維護階段，維護毛利較高，獲利將可提升，彌補金融自動化系統業務獲利的衰退，估計今年整體營業淨利與稅前純益都將較2019年度成長。

三商電主要業務分為金融自動化、系統工程整合兩大業務。2019年營收30.4億元，年減9.4％，營業毛利9.25億元，毛利率由前一年度28.0％升至30.4％，營業費用8.69億元，年增3.5％，主要因科專費用約0.26億元，營業淨利0.55億元，年減43.5％，業外除因認列科專補助收入外，加上轉投資獲利改善，業外收益0.67億元，年增195.7％，稅後淨利為1.16億元，年增0.5％，每股盈餘0.63元。

2019年金融自動化業務方面，ATM市場總需求將持續下滑，原本預期銀行採購數量減少，約2500台，但去年統計下來，卻進一步減至1,300台，也使得金融業務在ATM部分營收衰退。但因為維護數量增加，ATM維護收入3.9億元，優於原先預期3.6億元，也因毛利率較高，2019年金融自動化業務營業淨利僅衰退1.5％。

三商電系統工程整合部門涵蓋通訊系統、雷達系統與台電／消防軟體開發等三大區塊，去年專案陸續建置完成，但這些標案型毛利率有限，且還在保固期，雖然公共工程營收成長，但獲利沒太多貢獻，2019年該部門損失0.41億元，低於預期。

在通訊系統方面，主要為TETRA、P25及DMR三大系統，TETRA系統11年來衍生數個優化、採購與擴充專案，像是2019年度7000萬元信號與設備優化案、南迴案第一階段1.92億元的專案，2020年南迴案第二階段4.38億元預計今年完成入帳，由於必須與系統相容，又衍生出3000支手機採購案約1.6億元，公司表示將會積極爭取。

P25系統除已完成台北市12個行政區警用數位無線電通信系統建置案外，其他縣市建置案也將於2021年啟動，總金額估計42億元，是明年重點項目之一。而自今年起，進入每年P25約有2,000萬元維護收入。

DMR系統主要用在國道，2019年度完成國道高速公路局北、南兩區交控中心轄區專用數位無線電通信系統建置案1.14億元，中區建置案今年度將驗收，可貢獻5600萬元。

台電的軟體開發完成新電費核算系統NBS、新配電工程系統NDCIS與高壓用戶服務入口網站HVCSP，預估今年維護收費超過2500萬元。消防軟體主要是119受理派遣系統、中央災害應變中心建置與高雄市災害應變中心建置，2019年度起每年合計約500萬元以上的維護收入。

雷達系統涵蓋西岸及外離島等地，保固期在2019年度結束，今年進入5年的維護期，預估每年將有3,500萬元的維護收入。

三商電2019年度金融自動化業務維護收入為3.9億元，毛利率為84.3％，系統工程整合業務營收4億元，毛利率33.6％，預期今年金融自動化業務維護收入與去年持平，系統工程整合業務維護收入將達4.68億元。也因為大型專案完成，系統工程進入維護階段，可望帶動毛利率提升，2020年度的營業淨利與稅前淨利都將較2019年度成長。不過，假使新冠肺炎疫情持續，銀行與政府的投資勢必受到影響，該變數也可能導致獲利出現衰退。

(時報資訊)