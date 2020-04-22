全球鞋業龍頭寶成集團也宣布要放無薪假了。（寶成鞋業提供／吳敏菁彰化傳真）

天啊！彰化中小企業故鄉，無薪假要衝中部第一了！新冠肺炎全球延燒，彰化縣放無薪假的企業已經飆到1112人；全球鞋業龍頭寶成集團也宣布要放無薪假了，集團3000多名員工，彰化縣福興廠就佔2600多人，真得是破天荒的大衝擊啊。

新冠肺炎對經濟的影響更是全面性，彰化縣已經有35家向勞工處申請無薪假，中、小企業的產業鏈影響，比起服務業更來得慘烈，目前彰化縣服務業是3家旅行社、1家餐飲業員工60人和1加文教機構和難以歸類約10家。

中小企業的衝擊，一次就牽動龐大的人數，彰化縣一家上市電子公司，申報無薪假400多人，此外一家金屬表面處理也100多人。

衝擊更大的是製鞋王國寶成集團也宣布要放無薪假了，目前規劃每人每月必須放6天無薪假，副總以上高階主管，一率減薪10％，無疑投下一枚震撼彈。

「真害！」收入短少，減少消費，市場整體萎縮，沒有人能夠置身事外，目前寶成集團還在與工會協商共識、員工簽署同意書。

「低頭看看腳上的鞋子，就是寶成代工的鞋子」魏明谷表示，這波疫情，感受到台灣人的韌性與在全球創造的價值，互相指責不會使疫情變好，但互相合作、感恩，相信疫情會控制得更好！

勞工處表示，考慮這枚震撼彈影響層面確實很大，企業研擬從6月申請起到12月止，將安排到公司，說明相關勞工權益的政策，因應這波疫情，政府設有安心就業方案，放無薪假部分，只要不到勞保上限，放假未領到薪資政府補助一半，另外還可以申請充電，上課每小時補助150元。

(中時 )