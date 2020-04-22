嘉義市智科處長郭軒志與J Team隊與東吳高職電競校隊分享經驗。（廖素慧攝）

東吳高職校長賴建源規畫學校將發展電競特色課程。（廖素慧攝）

嘉義市政府規畫從高中職端培訓電競人才，22日起舉辦10場巡迴講座，首場在東吳高職，由周杰倫事業體旗下的電競知名團隊J Team來嘉授課，電競選手、實況主、賽評、後勤管理師等業師，分享自身經驗，以啟蒙學子認識電競產業的潛在前景。

市府智慧科技處長郭軒志說，市府首次推動「嘉義市電競產業發展暨人才培育計畫」，首部曲邀請知名電競團隊分享實務經驗，讓學生認識電競是新興產業，二部曲打造電競選手以及產業後勤人員課程，三部曲推動校內及校際盃電競賽事，預計今年暑假辦嘉義盃電競賽。

郭軒志說，電競產業在北部發展快速，如台北市有城市隊參加國際賽事，市府問卷調查嘉義的學生有興趣，但缺乏資源，校內僅有社團或電競活動，因而首部曲就到學校辦講座，東吳高職、興華中學是種子學校。

東吳高職校長賴建源說，校方為發展電競特色課程，成立專屬電競教室、電競校隊，還加入中華民國電子競技運動協會「星光計畫」，以期產學結盟打造電競人才。

22日首場在東吳高職，J Team精銳盡出，英雄聯盟實況主GY祥（陳家祥），及中國數碼文化集團電競事業群總監邱冠鴻-Hank授課，讓學員了解電競產業選手前端培育、幕後產業生態，提供個人職涯規畫參考。

智科處表示，巡迴講座5月有7場，開放給嘉義地區高中職及大專院校爭取辦理，嘉義高工已預約，有意辦理的學校可洽詢市政府智科處。

(中時 )