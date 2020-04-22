立法院司法法制委員會今天初審《民法第205條條文修正草案》，為解決高利貸與卡奴問題，朝野立委紛紛對此提出修正，不過在約定利率是要從現行的20％調降至10％、15％、16％又或是維持不變，朝野難有共識，最後決定送朝野協商。

國民黨立委李貴敏提案《民法第205條條文修正草案》將原條文「約定利率，超過週年20％者，債權人對於超過部分之利息，無請求權」，調降為10％，並增加包括明定債權人受領超過部分的利息，應予返還的義務，明定債權人不得以遲誤費、手續費或其他名目規避等規定。

不過在約定利率的調整上，朝野有不同意見。民進黨立委吳玉琴提修正動議，將約定利率調整為15％，超過部分無效。但法令另有規定者不在此限。此無效部分，債務人已為給付者，得抵充原本，或依關於不當得利的規定，請求返還。

法務部報告指出，《民法第205條》適用範圍廣泛，允宜保留一定彈性，容許當事人以約定利率合理控制其金錢債權風險，而且相關機關仍持保留態度，例如考量是否會限縮金融機構與民眾借貸資金流動性之虞，或者是民法為規範一切民事契約的普通法律，為因應社會經濟變化對利率波動的影響，宜有充分彈性。

法務部次長陳明堂則指出，民國102年就有討論過約定利率是否下修，當時有提到約定利率可改為16％。朝野立委對於約定利率各有各的主張，討論是要改成15％、16％或維持不變，沒有共識。此外，考量民間實際上的借貸情形，希望行政單位要注意相關風險評估，最後決定交由朝野協商去討論該如何調整。

(中時 )