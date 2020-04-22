育達科大餐旅經營系成立苗栗在地農產餐飲發展團隊，推出的枇杷凍。〔育達科大提供／謝明俊苗栗傳真〕

育達科大餐旅經營系成立苗栗在地農產餐飲發展團隊，推出楊桃多拿滋。〔育達科大提供／謝明俊苗栗傳真〕

育達科技大學本著深耕苗栗、連結地方的精神，學校餐旅經營系成立「苗栗在地農產餐飲發展團隊」，並以苗栗縣18鄉鎮農產品為主角，從「在地食材、健康養生」理念出發，作出優良烘培產品，來推銷苗栗美食。

育達科大「苗栗在地農產餐食發展團隊」由觀光餐旅學院長吳菊領軍，以在地農產出發，地產地銷原則，每月推出中餐、西餐、烘焙類等產品，也希望苗栗各鄉鎮的觀光餐飲、農場、民宿等業者與本校產學合作，共同為苗栗地方發展盡一份心力。

本月，團隊以苗栗卓蘭枇杷與楊桃等食材搭配，首推出「春神來了-枇杷QQ凍」和「星星相惜-楊桃多拿滋」等產品，獲得學校師生一致好評。

據團隊指出，「星星相惜-楊桃多拿滋」是以卓蘭楊桃製作，呈現楊桃原始味道，等麵團炸好後再將內餡灌入，最後再灌少量煉乳奶油來增加內餡豐富性。

而春天正是枇杷盛產的季節，用熬煮方式將枇杷味道帶至果凍內，再添加少量珊珠湖蜂蜜增加果凍風味，也是適合春夏來享用這甜點。

團隊未來規畫，5月份桃李、6月份南瓜、地瓜與葡萄、7月紅棗、8月水梨、9月柚子、10月椪柑、11月杭菊與芋頭、12月甜柿與草莓等農產設計烘焙產品。

另外自5月份起每月以「食在地享當地」的區域特殊性，巧妙的運用在地食材為發想，結合苗栗在地各類特色食材，持續推出中、西餐等特色餐食，讓更多人認識育達、看見苗栗。

(中時 )