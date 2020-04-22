基隆陳姓男子積欠1.8萬交通違規罰單，三層樓祖厝遭到法拍135萬，雖然行政執行署宜蘭分署同意暫緩點交，但前台大教授陳志龍質疑查封筆錄不實，呼籲撤銷處分。行政執行署副署長陳盈錦22日表示，本案義務人已向宜蘭分署提出聲明異議，分署最遲月底前須處理，若分署認為義務人無理由，送執行署審理，執行署會依法在30天內作出決定。

陳盈錦強調，目前義務人、宜蘭分署雙方各持一詞，聲明異議如同訴願程序，是當事人尋求司法救濟的途逕，執行署對於本案並沒有預設立場，無論義務人的說法、民眾或輿論質疑，都會盡速釐清事實。

陳盈錦表示，依據《行政執行法》第9條規定，義務人對於執行命令、執行方法有意見，可以向執行機關聲明異議。若執行機關認義務人有理由，應即停止執行，並且撤銷或更正已執行行為；若認義務人無理由，執行機關應於10日內加具意見，送上級主管機關於30日內決定。

也就是說，若義務人陳男說法有理，宜蘭分署就應在10天內撤銷法拍處分，但若分署認為陳男無理由，就須彙整卷證資料，並在加具意見後，呈送執行署審理。依法執行署須在30日內作出決定。

陳盈錦強調，若宜蘭分署將本案呈送執行署審理，執行署沒有預設立場，會審酌卷證資料、加具意見及義務人說法，依法處理，如果義務人有理，會撤銷處分，但若分署有理由，則會支持分署的執行處分。

(中時 )