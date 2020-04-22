港股開低走高，恒生指數22日收報23,893點，漲99點或0.42％；國企指數收報9,670點，漲55點或0.57％。

從盤面上看，醫療、消費、電訊業類股領漲。其中，中國移動漲2.67％領漲恒指，騰訊控股漲2.2％，金沙中國漲近2％，阿里健康漲近11％。

(工商 )

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