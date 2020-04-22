恒指收盤漲0.42％ 阿里健康大漲近11％ 16:402020/04/22 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 港股開低走高，恒生指數22日收報23,893點，漲99點或0.42％；國企指數收報9,670點，漲55點或0.57％。 從盤面上看，醫療、消費、電訊業類股領漲。其中，中國移動漲2.67％領漲恒指，騰訊控股漲2.2％，金沙中國漲近2％，阿里健康漲近11％。 (工商 ) #阿里健康 #收報 #領漲 #恒指 #收盤 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸港觀盤－恒指25,000點受阻 資金流向科技、醫療股 04:092020/04/18 全球財經 科技股領漲 台股三族群受矚目 04:102020/04/20 投資理財 人民幣中間價升61點 10:202020/04/20 財經 滬指收升0.5％ 三連升 15:412020/04/20 財經 恒指收跌49點 16:452020/04/20 財經 恒指早盤一度急跌逾600點 午盤前略微拉回 12:572020/04/21 財經 恒指收跌536點 失守24,000點大關 16:532020/04/21 財經 港股開低 恒指開盤跌253點 10:282020/04/22 財經 《電腦設備》電競筆電Q1在美龍頭 宏碁領漲群雄 12:332020/04/22 財經 陸股開低走高 深成指收盤漲逾1％ 15:412020/04/22 財經 財經熱門新聞 狂降1萬1！SE上市前 中華電大清iPhone庫存 - 財經 斷頭…錯失2千點！散戶敗在這3句話 - 財經 想V彈難…美經濟衰退多嚴重？ 45名專家揭殘酷事實 - 財經 撐不住！油企致信獻招 要川普施壓北京採購美原油 - 財經 投資人注意！金管會示警：元大原油正2 ETF仍可能下市 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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