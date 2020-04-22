新北市因房價相對台北市低，低單價的外圍重劃區更吸引換屋族群轉進，新北市近五年50坪以上住宅的交易量，2015~2017年以淡水最多，2018、2019年則以林口連二年居冠。房仲業者指出，過去換屋族擠向單價更高價蛋黃區的情形，愈來愈多轉向以時間換空間的低價重劃區。

雖然近年房價居高不下，小宅當道，但中大坪數產品交易量增，也反映換屋族和置產族也動了起來，其中林口50坪以上住宅交易量更是逐年提升，從過去一年僅800多件，去年已達1,047件。此外，新北市以新莊區1,015件居各行政區第二名，淡水區902件居第三名。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐指出，50坪以上房屋的購屋族群多屬於中壯年的「夢享家」，對家的標準也提高，多半靠著起家厝累積了一點換屋本錢，且工作穩定收入增加，不想再屈就舊屋小宅的生活空間，轉向低單價又發展成熟的重劃區，不僅屋齡較新、基地大、公設完善，滿足了對生活和品味的要求，而重劃區新設學校師資佳，也兼顧家庭的多元需求。

以林口來說，平均住宅單價僅每坪約27.6萬元，近年吸引大量企業投資，除了五星飯店、outlet進駐，今年三井、東森、三立投資240億元打造林口媒體影視區，更提高了林口含金量和能見度，單去年一年，林口人口增加5,501人，成為新北人口成長最快速的區域。

台灣房屋林口A9加盟店店東周起帆表示，林口不乏百坪以上物件的選擇，近年房價盤整築底後，買氣回穩，加上台商回流賞屋潮，指標型高樓豪宅摩天41和晴空樹等大坪數建案，行情從每坪30~40萬不等，總價普遍在3,000~4,000萬左右，吸引小企業主、醫生和台商等高資產族。

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