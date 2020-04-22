520中央內閣將重新調整，其中警界高層的人事調動亦頗受關注，據傳現任彰化縣警局長方仰寧可能高升3線3星警政委員，由於警大50期畢業的他，在太陽花學運時擔任北市警中正一分局長表現積極，因此也有外傳可能直接晉升六都警局長之列，而且最有可能的就是台北市警局長，前途一片光明。

原本高階警官人事外傳在今年1月有調動，而且到職近1年的彰化縣警局長方仰寧，也是在調動名單之內，沒想到新冠肺炎造成全世界問題，也讓國內警界調動停擺，最新的傳言是等到520內閣及其他首長調整後，就是安排高階警官人事的安排異動。

從屏東縣警局長調任彰化警局長的方仰寧，回到彰化家鄉服務，受到彰化縣長王惠美的肯定跟重視，方也曾在2014年時處理太陽花學運（也稱318學運）中表現優異，也深獲當時的北市長郝龍斌肯定。

此外，方仰寧在彰化服務時，遇到大甲鎮瀾宮媽祖遶境經過彰化民生地下道時，方在進香過程部署2千多人次的警力，讓宗教活動能順利進行，展現強勢的作風，地方風評跟媒體印象都不錯。

警界人士認為，方仰寧如果順利升任警政署警政委員，這樣未來在六都警局長的接班梯次上，可望被點名到台北市服務，未來的高層異動狀況，非常值得觀察。

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(中時電子報)