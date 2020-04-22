「戚龍珠」火龍果米蛋糕捲是銀牌作品。(莊曜聰攝)

國立北門農工食品加工科學生去年參加農委會農糧署與超商業者、台灣穀物產業發展協會合辦的「全家料理王x非米不可」競賽，從75隊參賽中一路過關斬將，最後以「戚龍珠」火龍果米蛋糕捲拿下銀牌，得獎作品由超商業者改良後上市，今天在全台門市開賣，看到自己的創意成為產品上架，參賽學生都覺得很開心。

食品加工科的王郁婷、王嫚筠和王昱晴以「戚龍珠」火龍果米蛋糕捲參加比賽，王郁婷說，米蛋糕捲的原料包括米穀粉、蛋、糖、火龍果，為增加米穀粉的延展性及粘性，以及去除火龍果的特殊味道，經過不斷反覆嘗試才克服，米蛋糕捲內也加入火龍果果醬，口感綿密不輸麵粉製作的蛋糕。

王昱晴說，看到自己得獎作品變成上架商品，還在連鎖超商開賣，頒獎照片就印在包裝上，覺得超有成就感，很開心，下課後要去超商看看銷量如何；指導老師楊淑娥表示，超商業者忠於原創，又讓產品量化、商品化，半年內經過5次改良才上市，校長陳勇利則稱讚孩子們是學校之光。

為推動「食米教育」，農委會農糧署與全家便利商店、台灣穀物產業發展協會合辦「2019全家料理王x非米不可」競賽，有75隊參賽，經複賽、12強決賽後在去年底頒獎，得獎學生可獲得獎金，得獎作品經過改良後將會陸續上市。

(中時 )