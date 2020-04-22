Facebook 今（22）日宣布於全球超過 70 個國家推出兒童版 Messenger，當中也包含台灣。兒童版Messenger(Messenger Kids App)新增一些選擇性功能，讓家長協助子女與好友交流。即日起台灣的家長已可於 App Store 下載此應用程式(iOS版)，而兒童版 Messenger 也將於本周在 Google Play Store 上線(Android版)。

為了因應新冠肺炎（COVID-19）的挑戰，各地的學校面臨關閉且人們必須保持社交距離，許多家長變得必須讓孩子透過科技和親朋好友交流，同時也希望孩子能在他們監護之下從事這些活動。

Facebook指出兒童版 Messenger 中有許多專為兒童打造的功能，讓他們可以和喜歡的人交流。若是他們的帳號是由家長設立的，兒童也可以開啟一對一的聊天室或是群組視訊通話。首頁會顯示他們正在和誰聯繫，以及有哪些聯絡人正在線上。

此外其中還包含有趣的面具濾鏡、表情符號或是聲音特效可以讓對話更生活；

除了視訊通話外，兒童也可以傳送照片、影片或是文字訊息給家長審核過的朋友或是成年人親戚(這些成年人的用戶透過一般的 Messenger 應用程式接收訊息)；還支援適合兒童且特別挑選過的 GIF 動圖、相片特效框、貼圖、面具濾鏡以及繪圖工具的素材庫，讓兒童可以自由裝飾內容並展現他們的個性。

兒童版 Messenger 也給予家長許多監護的方式。家長可以編輯子女的聯絡人清單，也可以看到他們的子女如何使用這項應用程式。家長可以在他們的 iOS 與 Android 設備上的 Facebook 應用程式，透過「家長監控設定」管理子女的帳號及聯絡人。

兒童版 Messenger 上的帳號必須是由家長所建立。家長可以遵循以下4個步驟，協助孩子建立兒童版 Messenger 帳號：(1)下載：首先家長需要在他們子女的 iPad、iPod touch、iPhone 下載兒童版 Messenger 應用程式。兒童版 Messenger 也即將在 Google Play Store 上線，並可在 Android 裝置下載。(2)認證：家長需要使用自己的 Facebook 帳號與密碼在子女的設備上進行認證程序。這代表流程中不會為孩子建立一個 Facebook 帳號，也不會讓子女獲得使用家長 Facebook 帳號的權限。(3)建立帳號：家長可為子女建立一個帳號，家長需要提供子女的姓名並選擇使用哪些附加程式。完成後家長就可以將設備交還給子女，讓孩子可以開始和親朋好友交談。(4)新增聯絡人：家長可以在子女的 Facebook 應用程式中，透過「家長監控設定」協助新增聯絡人。家長可以在 Facebook 應用程式中點擊右下方的「更多」，並在探索功能中選擇兒童版 Messenger。

在兒童版 Messenger 應用程式中將不會有廣告，且兒童的資訊不會成為廣告投放的依據。用戶可以免費下載兒童版 Messenger，此應用程式中並不會包含應用程式內購買（in-app purchases）。 兒童版 Messenger 的設計也符合兒童線上隱私保護法（Children’s Online Privacy and Protection Act, COPPA）的規範。

Facebook 指出，多年來開發團隊持續與Facebook的線上安全、兒童發展及媒體專家團隊 Youth Advisors 密切合作，才打造出兒童版 Messenger 應用程式。未來也將會持續諮詢兒童安全權威與教育者，以確保服務能在家長監護與通訊功能之間取得平衡，培養兒童負責任的線上社交能力。

(科技)