伊朗已成功將第一枚人造衛星「努爾」(Noor，意為「光明」)送入低地球軌道，或許具有收集中東各地情報的功能。

防衛世界(Defense World)報導，根據伊朗塔斯尼姆通訊社(Tasnim News Agency )援引政府消息來源稱，伊朗自製火箭「卡塞德」（Qassed，意為「使者」）成功將努爾衛星推送至距地球表面425公里的低軌道上。

Iran launches Simorgh satellite carrier from Imam Khomeini Space Center

報導稱，卡塞德火箭是兩截式的太空火箭，曾經在2月9日發射名為「薩法爾」(Zafar，意為「使者」)，結果失敗，原因是火箭沒有獲得足夠的速度。伊朗當時宣稱薩法爾衛星，是用來收集地震和其他自然災害的科學衛星。

在2月的發射時，美國警告，伊朗的火箭，搖身一變就可以變成長程彈道飛彈，將是週邊區域的重大威脅。伊朗國防部長哈塔米則表示，伊朗的衛星沒有任何軍事用途，自主研發的科技只是用於防禦。

(中時電子報)