夏于喬（左起）、劉品言、楊謹華、宋芸樺兩天一夜的4人行沒有任何磨擦。（鴻言娛樂提供）

女星劉品言官方YouTube頻道22日上傳首部影片，請到星友楊謹華、夏于喬、宋芸樺4人組《四纖女出遊記》，拍攝一行人首次一起露營夜宿的趣事，劉還在上片前搞笑自問：「身嬌肉貴的我們能成功野外露營嗎？」擔心這趟旅程結束後，大夥友誼的小船會不會遭遇翻船。

《四纖女出遊記》拍攝女星們從露營前的準備，到搭帳篷、親下廚、玩遊戲等橋段，光是出發前的採買就笑鬧不斷，像在賣場時，劉品言請楊謹華、宋芸樺先買泡麵、零食、早餐，沒想到兩人被攝影機拍到佇足洋酒區，宋還辯稱：「我們有被分配到買這個（酒）。」

接著在開往營區的路途中，由劉品言擔任駕駛，楊謹華座副駕，後座的「撞臉組」夏于喬跟宋芸樺則聊起兩人小時候長得不像的話題，夏先曬出以前錄影的青澀照，宋也秀出自己小時候的照片，還一直強調說自己以前長得像李心潔，讓一旁的夏聽了沒好氣說：「她長大才不小心歪掉變夏于喬。」

4人中宋芸樺本身即有和好友一同露營的經驗，而同樣隨著先生露營多次的楊謹華則笑說自己每次都負責在旁邊看，覺得認真搭帳的男人真的很帥，結果4人一到營地便對著攤在地上的帳布發愁，幸好有營主的教學及協助才解除餐風露宿的危機。

經過這兩天一夜的露營遊，4人約定好下次要再一同出遊，楊謹華更是立下目標有一天一定要親手做4菜1湯跟上其他3位的腳步，而劉品言開立自媒體影音頻道其實不認為自己已是一名YouTuber，只是單純的想做一些自己想做的影片與喜愛她的粉絲分享，也恰巧於疫情間散播歡樂散播愛給觀眾。原先《四纖女》出遊僅是劉品言個人影音頻道的一集特別企劃，但經剪輯後內容達3集。

(中時 )