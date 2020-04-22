王惠美還到埤頭鄉種植桑椹的青農許宏賓家參觀，原是生物科技研究人員的許宏賓，為了家鄉的父母放棄生物科技工作，返鄉經營休閒農場種植桑葚。（吳建輝攝）

北斗鎮農會總幹事張桂連指出，香菜是北斗大宗的農作物，全台香菜幾乎都來自彰化，香菜主要是做為調味用，雖然不是主食，卻是愛好者最不可或缺的一味。（吳建輝攝）

彰化為農業大縣，世代交替讓青農逐漸崛起，22日彰化縣長王惠美到埤頭與北斗，參觀在地青農的農田，埤頭鄉種植桑椹的青農許宏賓，原是生物科技的研究人員，因緣際會返鄉種田，目前是縣內唯一採用草生栽培的桑椹農，另外北斗種植香菜的青農顏佑任，繼承父親香菜田，與哥哥兩人發揮創意，開發出許多香菜產品，吸引各種香菜魔人前來朝聖。

王惠美表示，彰化種植香菜總面積達165公頃，青農顏佑任兩年前成立「香菜先生」品牌，靠著香菜粉、香菜麵、香菜水餃、香菜千層蛋糕等各式香菜產品，讓農產品更多元化，產生更大的經濟效益，成功打入市場，做得有聲有色。

王惠美說，青農許宏賓是農委會第一屆百大青濃得主，對桑葚研究透徹，為了家鄉的父母放棄生物科技工作，返鄉經營休閒農場種植桑葚，更發揮專長將採收的桑椹，經生物科技加工，製成桑葚果漿、桑葚醋、桑葚果醬等產品，將農產加工發揮得淋漓盡致。

王惠美強調，要特別感謝北斗農會，對青農的輔導與關懷，時常舉辦青農交流活動，讓更多青年農民可以互相學習，讓農作技術精益求精，透過青年朋友的創意，讓傳統農業可以跟上潮流，創造更大的經濟效益，打造更多新的亮點。

埤頭樂農發休閒農場青農許宏賓說，園區種植面積約1公頃，約有600棵桑葚樹，歡迎遊客到彰化採桑葚。（吳建輝攝）

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