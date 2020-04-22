就當油價頻頻破底之際，瑞銀今出具最新報告，瑞銀財富管理全球首席投資總監Mark Haefele預期本季全球油價將繼續承壓，但第三季市場有望逐漸恢復平衡，布蘭特油價將從目前的20美元/桶左右緩步回升，至年底價格約43美元/桶。

週二（4月21日）風險資產全線走低，美國標普500指數下跌3%，歐洲斯托克50指數（Euro Stoxx 50）下挫4%，這是由於投資者對美國原油期貨價格跌至負數做出的反應。5月交割的西德州中級原油（WTI）期貨（4月21日到期）在週最低跌至每桶負40美元，最終收於每桶10美元，6月交割的WTI期貨價格也大幅下跌，收於每桶13美元左右。

瑞銀認為，近期美國油市極端不匹配的狀況應該會在下半年結束，因此石油市場動盪不影響信用債的中期前景。信用債具投資機會，特別是美國高收益、美國投資級以及EMBIG。

Mark Haefele認為，OPEC和其盟友（OPEC+）削減約10%全球供應量的協議要到5月份才生效，而且在新冠疫情令經濟受到抑制，石油需求幾乎下降20%的情況下，減產10%很可能只是杯水車薪。而且，鑒於原油從產油國通過油輪運往消費國的速度緩慢，OPEC+減產的效應可能從6月份起才能完全顯現。雖然本季石油市場嚴重供過於求，但我們預期下一季有望逐漸轉向供需平衡，到今年第四季則出現供不應求。

當5月中旅行限制開始放鬆（這是瑞銀假設的中間情景），再加上下半年石油需求回升，上述供需轉換將發生。此外，北美與南美「關閉」shut-ins）生產很可能導致年底前全球石油供應下降。因此，瑞銀預期布蘭特油價將從目前的20美元/桶左右回升至年底時的43美元/桶。

(時報資訊)