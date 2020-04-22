鴻海（2317）集團旗下夏普（SHARP）專利戰攻勢不停歇，宣布已在美國時間21日，向美國國際貿易委員會（ITC）控告對咸陽彩虹光電（CHOT）、冠捷科技（TPV）及其子公司、Vizio專利侵權，促請ITC啟動調查。ITC一般會於30日內決定是否立案調查。

夏普提告主張CHOT製造的液晶面板、TPV及其子公司行為，侵害夏普擁有的5項美國專利中的一個或多項請求項。上述專利與液晶顯示裝置的聚合物穩定配向、薄膜電晶體與廣視角技術有關。

夏普請求ITC啟動專利侵權調查、並發布限定排除命令，以禁止CHOT侵權產品及使用CHOT侵權面板的產品進入美國，同時發布停止命令，以禁止CHOT在美國宣傳及銷售侵權產品，直至夏普專利期間屆滿為止。

夏普表示，集團過去迄今均持續大量投資，包含美國員工耗費無數時間，開發並推動液晶技術以供市場所用。夏普40多年來為公認的創新先驅，並在美國、日本及中國大陸取得超過1萬件顯示相關專利，其中包括多個核心顯示技術。

夏普近期在全球頻頻發動專利戰，已在日本、德國及台灣控告中國大陸手機製造商OPPO侵犯LTE專利，於日本控告特斯拉（Tesla）侵犯LTE相關專利。而對於CHOT、TPV及Vizio，亦已在3月中先向美國加州地院提告，指控侵害12篇液晶顯示相關專利。

(時報資訊)