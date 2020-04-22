為解決新冠肺炎疫情對部分工時勞工帶來的衝擊，勞動部推動「安心即時上工」計畫，但傳出因為申請條件嚴格，導致申請合格率不到一半。勞動部今開會討論後，決議將適用資格放寬，拿掉月投保薪資2萬3,800元的門檻、勞保投保時間也放寬為過去1年有投保紀錄者，就符合申請條件，預計最快下週就可以開始適用。

勞動部「安心即時上工計畫」主要是盤點中央與地方政府的公部門時薪工作職缺，讓受到景氣衝擊、而減少工作時數的部分工時工作者或其他非典型就業者，透過增加工作機會來增加收入的機會。

勞動部勞動力發展署長施貞仰表示，這計畫上路8天，蒐集地方政府在第一線觀察到的申請情況，申請人條件合格率低大多原因出在，勞保投保年資不足、投保薪資高於薪資門檻，整體的申請案件合格率53.2％，導致現在供需失衡，「有工作職缺在等待上工、但是符合資格的人少」，所以決議放寬申請資格條件。

在放寬條件後，安心即時上工計畫適用對象條件為，申請前1日起12個月內有勞保或就保投保紀錄者，就可以來申請，公部門將提供時薪工作每小時158元，每月最高80小時，每個月最多核給工作津貼1萬2,640元，每人最長補助以6個月為上限。

(工商 )