「貝克漢運動健康世界」今（22日）無預警宣布即將在本月底結束15年來的營業，並在下月初時開放退費，讓許多會員錯愕。（摘自臉書）

又是不敵疫情，知名健身房也撐不住了！位於內湖的老牌健身房「貝克漢運動健康世界」今（22日）無預警宣布即將在本月底結束15年來的營業，並在下月初時開放退費，讓許多會員錯愕。

貝克漢健身中心座落在在內湖瑞光路上，自2005年營業以來，已成為不少老會員享受健身運動的生活片段，不過今日貝克漢運動中心透過臉書粉專表示，「因新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，本場館營運影響甚大，貝克漢健身中心將功成身退。」公告指出，將在本月4／30後結束營業。

貝克漢運動世界也隨即貼出退費公告，指出5／1起開放所有會員退費，並且不會收取任何手續費用。不少會員一得知歇業消息後相當不捨，表示「感謝，貝克漢這些年來對健身產業的付出，辛苦你們了！」、「太難過了！很舒適的運動空間! 請問以後會再重新營業嗎？」、「太可惜了，設備還那麼新」、「我的一堆票」、「從舊館一直用到現在，覺得難過⋯⋯」。

不少老會員都希望未來貝克漢運動中心可以重新營業，如今15年的老牌健身中心，因疫情從此成為了回憶。

「貝克漢運動健康世界」今（22日）無預警宣布即將在本月底結束15年來的營業，並在下月初時開放退費，讓許多會員錯愕。（摘自臉書）

(中時電子報)