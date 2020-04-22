新冠肺炎防疫作為串連分享，台中、韓國首爾、日本神戶、香港四地社會創新推動中心，23日下午1時將透過遠端視訊方式，分享各地社會創新中心在全球疫情衝擊挑戰下；如何提出因應措施並危機化為轉機，歡迎民眾透過直播(https://bit.ly/2Kul0fP)共同參與。

市府社會局長彭懷真說，首場「亞洲社會創新網絡（Asia Social Innovation

Network, ASIN）— 社會創新座談會」由台中社會創新實驗基地與韓國首爾創新中心（Seoul Innovation Park）共同主辦；台中與韓國「首爾創新園」、日本神戶

「Social Campus」、香港「創不同協作（Make a Difference, MaD）」串連，透過遠距連線視訊的方式，探討「ASIN for Social issue, 面對 COVID-19 的社會創新挑戰與因應之道！」，並討論建立下一階段的合作機制，期望能串起亞洲社會創新生態圈。

彭懷真指出，研討會於台中社會創新實驗基地 7F思想廚房（台中市北區精武路291-3號）舉辦，限額30名，目前仍有名額，報名連結(https://forms.gle/UBmhvXa3HdZuABwGA)，因應新冠肺炎防疫工作，現場將量測體溫，實施實名制，座位保持一定距離空間，也請民眾務必配戴口罩、保持社交距離。

社會局表示，座談會明日下午1時將同步透過直播(網址https://bit.ly/2Kul0fP)方式與民眾分享各地社會創新中心在全球疫情衝擊挑戰下，如何提出因應措施並危機化為轉機，歡迎各地民眾同步參加，洽詢電話：04-37077606。

彭懷真強調，台中社會創新實驗基地去年與韓國政府首爾創新園、全州社創中心、春川社創中心等三大社創中心簽訂合作備忘錄，進行國際交流；今年因為疫情關係，暫時無法帶領進駐團隊實地至韓國交流，仍積極透過網絡等方式與國際社會創新夥伴建立合作關係。

(中時 )