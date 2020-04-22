新冠肺炎疫情日益嚴重，日前因北部有公關小姐確診，中央宣布9日起酒店和舞廳全面暫停營業，但22日下午台北市長柯文哲主持公安會報指出，「八大行業只關3個，邏輯很奇怪？」北市商業處指出，中央主要是針對有陪侍行為的行業先停止營業。

柯文哲22日下午主持公安會報，針對中央八大行業停業的標準感到疑惑，其中八大行業有3個行業已停止營運，包含酒吧、舞廳和酒店，柯認為，八大行業只關3個行業，邏輯怪怪的，不過因現場有媒體在場，柯文哲不願多做回應。

北市商業處長官指出，針對停業的酒店、舞廳和酒吧，中央尚未決定何時可復業，主要是因有公關小姐陪侍確診，才會停業，目前合計已停業68處、實際經營業態樣已不屬該等行業者6處。

北市商業處也針對可營業的視聽歌唱、舞場等業者，再次發函並逐 一電話宣導應採取相關防疫措施，並落實實名制、環境 消毒、保持通風及1.5公尺距離。

另外，對於公共安全報告都是綠燈，柯文哲也提出，如相關單位每次的公安會報都是100分、每次都綠燈，KPI已經不適用，請消防局檢視看看，每次都考100分那考試項目就沒意義，應該請主責單位針對公安項目調整，並給專責單位1個月時間回去思考。

(中時 )