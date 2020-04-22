「金磚國際」投資公司涉嫌推出投資黃金方案，宣稱每投資1500元美金，保證每月獲利為3％，並且招待台灣、大陸投資人到馬來西亞旅遊，但當年大陸投資人卻搭上馬航後，離奇失蹤，引發熱議。檢調估計，「金磚國際」在台灣招攬300人投資，2年吸金逾9000萬元，台北地檢署22日依違反銀行法等罪嫌起訴「金磚國際」郭姓台灣區業務代表、張姓講師等9人。

檢調調查，「金磚國際」總部設在馬來西亞，在大陸、新加坡及台灣招攬投資人，「金磚國際」在台未設公司，由郭男、張男及業務招攬300人投資。2015至2017年吸金逾9000萬元，2017年9月檢調發動搜索約談。

投資人向檢調指控，2014年3月，「金磚國際」公司曾安排台灣、大陸的投資會員，免費前往馬來西亞，參加為期4天3夜的全球華人投資說明會兼旅遊，但當時大陸投資人返國，搭乘馬航MH370飛北京班機，竟離奇失蹤。

檢方調查時，郭男、張男否認有違反銀行法犯行；但檢方不採信，今將郭、張等9名集團成員起訴。

(中時 )