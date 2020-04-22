桃園市今年首次標售土地，此次共端出機捷A10、中路及八德擴大重劃等三個區段徵收重劃區合計18標、23筆土地，總面積3.4公頃，合計總底價約39.4億元，預計5月26日開標，被視為桃園房市的風向球。

此次標售的土地以A10山鼻站周邊規模最大，共標售15標土地，總面積3.05公頃，不乏多筆千坪以上土地，住宅區單價約每坪30~37萬元，首次釋出的商業區單價約每坪52.5萬元。此外，此次標售尚有中路二筆住宅區土地釋出，底價單價約每坪41.3~72.4萬元；八德擴大重劃區有一筆87坪住宅區土地釋出，底價單價約每坪22.5萬元。

A10站去年7月即進行首次土地標售，21標住宅區土地總底價約31.6億元，吸引11封標單搶標，出脫七筆土地、總金額約11.7億元，標售成績不惡。

桃園市地政局局長陳錫禎局長表示，此次標售土地的標的條件種類豐富，最小面積自87坪至最大1,893坪，可滿足投標人不同建築需求。其中，機場捷運A10站位於機捷全線中央，具備極佳的地理優勢，開發後將有效導引人口移入及商業進駐，有望成為南崁地區交通轉運新樞紐。而過去標售踴躍的中路，與規劃桃捷綠線起點的八德重劃區均為公設完善、新建案林立的住宅區，前景看好。

台灣房屋智庫經理江怡慧表示，A10站重劃區緊鄰山腳商圈與南山路三段一帶，近工業區，目前住宅區土地底標價格貼近市場行情，擁地的地主更以每坪40~50萬元待價而沽。A10站內土地行情相較於大竹與南崁建地價格，住宅區3字頭的行情、商業區土地以5字頭底價起標，具吸引力，未來重劃區啟動後，對在地工業區內或機場就業人口等購屋族又添一選擇區域。

(工商 )