肺炎疫情肆虐全球金融市場，投資信心趨保守，但其實反而是逢低布局的時機，瑞興銀行順勢推期金定期定額手續費優惠專案，提供9月底前在各分行臨櫃申辦基金定期定額扣款，最低0手續費。

瑞興銀行表示，該行限時推出基金定期定額手續費優惠「321致勝GO」專案，有利降低投資成本負擔，針對不同投資族群，提供不同等級手續費優惠回饋。期限至9月底前至分行臨櫃申辦，小資族每次投入達3,000元、「中實戶」每次投入1萬元、貴賓戶每次投資達3萬元以上，可分別獲3折、2折及1折手續費優惠。期間內新投保期繳保單、新申購海外債券或同單位團體達3人以上團購戶，可獲最低0元手續費優惠。

瑞興銀行財富管理部副總經理紀子娟指出，全球疫情狀況尚未明朗，投資市場波動與變數較大，建議投資人不妨趁著市場調整之際，以定期定額方式逢低逐步建立投資部位，拉高投資勝算。「321致勝GO」基金手續費優惠專案適用於該行架上的全系列基金，僅少部分基金除外，且提供新台幣、美元、其他幣別的多種幣別選擇，達等值的新台幣優惠門檻，均可設定自選定期定額基金取得優惠。

(工商 )