因為新冠肺炎疫情影響，許多產業受到衝擊，其中旅遊相關產業首當其衝，根據交通部觀光局統計，今年至今已經有10家旅行社停業、9家解散，而品保協會則公告有8家旅行社宣布解散，而有業者表示，若疫情仍繼續持續，大約在6月將會是大限。

根據《三立新聞網》報導，觀光局統計今年1月至3月，有10家旅行社停業、9家解散，跟去年同期的5家停業、5家解散，有增加趨勢。而品保協會公告，僅元鵬旅行社停業，不過有8家旅行社宣布解散，包括捷友旅行社、五風旅行社、君琳天下國際旅行社、王威旅行社、唯樂旅行社、育旅旅行社、永正旅行社、鑫曜旅行社。

品保協會發言人李奇嶽表示，因為新冠肺炎疫情衝擊，今年申請歇業的旅行社就是直接退出市場，而業界一般預估，大約在6月之前旅行社都能撐得住，不過疫情持續或更嚴重就會變得「很難說」。

此外對於政府紓困方案，李奇嶽坦言的確有幫助，但對於大型業者來說可能不夠，因此希望除了政府紓困要足夠之外，在疫情結束之後也要有振興方案，重點要放在受傷的產業上，而旅行社目前就是「重災區中的重災區」，現在根本沒有收入，只能盡量撐下去。

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(中時電子報)