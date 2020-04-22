新冠肺炎疫情影響歐洲各國，其中義大利最為慘重，因為缺乏物資讓在台灣奉獻多年的神父呂若瑟不得已對外求援募款，幫忙義大利添購防疫物資，從1日開始陸續募到7日傍晚，捐款金額多達1億5千萬元。募款截止後，為了趕在最短時間內把物資送達義大利，第1批國外採購的物資已於10日安全送抵，當地的神父、修女對於台灣的援助都相當感動。

在台灣奉獻多年的義籍神父呂若瑟，日前因家鄉疫情嚴重，寫信對外求援，希望台灣人能幫助他的家鄉，6天的捐款金額就高達1億5千萬元。不只捐款，各界也不斷送來愛心物資，經過清點，第1批打包物資共計274箱、重達1710公斤，內容物包含口罩、防護面罩、護目鏡、防護衣、額溫槍、醫療手套、消毒錠等，口罩更募到多達1.6萬餘片。今天由義大利駐台經濟貿易文化辦事處代表紀大為受贈，專車載往機場準備送往義大利。

呂若瑟不斷感謝每一位捐助者，不分你我、宗教齊做愛心。（圖／羅東聖母醫院提供）

第1批國外採購的防疫物資已安全送抵義大利，當地醫療團隊表達滿滿感謝。（圖／羅東聖母醫院提供）

一箱箱打包完成印有「LOVE FROM TAIWAN」標章的物資讓呂若瑟看了相當開心，直言雖然疲累但很值得，會帶著滿滿祝福，將第1批愛心物資送往義大利，同時他也很感謝每位善心捐助者「不分個人、團體，沒有宗教分別，懷著愛人、助人的心，協助完成這次愛送義大利的艱難任務，沒有大家的幫忙根本無法獨力做到」。當地的神父修女在10日收到物資後都相當感動表示，「感謝台灣，我們雖然距離千里之遙，但因為『愛』把我們的距離拉近了，有你們真好」，醫療團隊也表達滿滿的感謝。

呂若瑟也表示，各方神父、修士們不斷感念台灣各界的愛心，時常祈禱祝福大家每天都能平安喜樂，天主能降福台灣、恩寵所有台灣人民。

(中時電子報)