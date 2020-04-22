還在為紓困政策及方案太多一頭霧水嗎？台南市議會為便利有紓困需求的民眾，22日上午宣布即日起設置3支防疫紓困諮詢專線，讓市民依據自身情況來電詢問，免去四處找不到協助窗口的困擾。

議長郭信良指出，中央及市府都有推出新冠肺炎紓困相關政策與方案，但市民大眾苦於資訊過於龐雜，有的人根本搞不清楚適用什麼方案，有的人則是想申請紓困卻難以找到洽詢窗口，為了不要讓民眾到處碰壁，市議會率先整合各項資訊，讓民眾撥打專線詢問，就能得到指引。

郭信良表示，市議會成立防疫紓困諮詢中心，並設置3支專線，號碼分別為390-3590、390-3591、390-3592；服務時間為上班日上午9時至下午5時，中午不休息，無論政策內容、申請資格或負責受理單位都歡迎來電詢問。

郭信良還強調，與民眾切身相關、最急迫想知道的紓困方案，議會都先研究了解。例如目前最多人詢問的勞工紓困3萬元，條件包括3月31日前在職業工會參加勞工保險，投保薪資在2萬4仟元以下，且107年個人綜合所得稅未達40萬8000元的課稅標準。只要一通電話，就可以得到解答。

(中時 )