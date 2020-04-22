台北市華中橋2017年間因工程拆除水泥護欄，72歲簡姓老翁凌晨駕車行經該處，衝破施工圍籬，墜落20公尺身亡。家屬提告請求國賠，但台北地院審理認定，簡翁服用安眠藥嗜睡卻開車上路，是事故主因，與工程無關，判家屬敗訴，可上訴。

簡翁2017年3月8日凌晨2點多開車行經華中橋，突然衝出車道，撞上機車道的呂姓騎士，再衝破最外側的工程圍籬，連人帶車墜落20公尺下的堤外便道，消防員獲報後趕往救援，但簡翁送醫後仍傷重不治。

家屬認為，該處正進行人行道暨自行車道拓寬工程，卻未依規定設置鋼護欄、警示燈，致簡翁無法辨識路況，才不慎墜橋，控告承包商業務過失致死；因台北市政工務局新建工程處是華中橋的養護機關，負責監督施工，家屬另請求國賠453萬430元喪葬費及精神慰撫金。

不過，台北地檢署調查發現，簡翁因罹患高血壓，服用控制藥物有失眠副作用，自2007年起就開始服用安眠藥，簡翁死亡後，尿液中驗出高濃度的安眠藥成分，認定簡翁是服藥後未就寢，反而開車上路，是事故主因，處分承包商不起訴。

此外，法院傳喚後方駕駛吳姓男子及被撞的呂男，吳男證稱，他看到簡男原行駛於內側車道，上橋後開始慢慢往外側偏移，撞上東西後仍繼續前進，沒有煞車或速度放慢，然後就墜橋；呂男則說，他上橋後約5秒，都沒有變換車道，車尾就被撞擊。

合議庭認為，依照檢方偵查結果及證人所述，案發當時簡翁可能因服藥，已達嗜睡程度無法正常駕駛，撞上機車後仍無反應，持續駛入工地直到墜橋，與施工是否有缺失、新工處是否怠於監督無關，遂駁回家屬國賠之訴。

(中時 )