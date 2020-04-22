在缺少明星商品加持及匯率貶值影響下，2019年全球電路板(PCB)產值683億美元，較2018年691億美元微幅衰退1.2%，其中大陸PCB板廠挾大陸5G基地台建置，2019年全球市占率從23%成長至26.5%。

由於占電路板應用比重相當高的智慧型手機連續第3年衰退，且衰退幅度高於前兩年，衰退達4.6%，在終端需求下降、缺乏明星商品加持及匯率貶值影響下，2019年全球電路板產值683億美元，較2018年微幅衰退1.2%。

不過，在整體產值衰退中，5G前期基礎建設需求是產業的亮點，其中又以大陸廠表現最為出色，受惠於5G基地台拉抬相關PCB供應商高度成長，大陸PCB廠2019年產值成長率達13.9%，全球市占率亦從2018年的23%成長到2019年的26.5%，是2019年市占率唯一成長的族群。

儘管去年起中美貿易戰發起抵制華為行動，但以目前全球各國採用華為設備態度，華為在5G時代的市占率仍有成長的空間。除華為之外，許多大陸5G基礎設備也多採用如：深南、方正、博敏、深聯、崇達等大陸電路板廠商產品，2019年到2021年對於帶動大陸電路產值有很大的助益；此外，大陸在5G基礎設施供應鏈完整，同時陸資電路板材料廠商逐步實現材料自給化，陸資PCB產業已串起一條龍供應鏈，尤其是雖然全球現階段仍處於防疫控疫階段，但大陸政府仍不斷加碼5G基礎建設與強推5G內需，有國家政策當助力，讓中國大陸在5G競局更是如虎添翼。

在台灣PCB廠部分，台灣PCB產業近年受同業競爭加劇，成長依舊持穩，2019年以31.4%占有率站穩全球第一的席位，在5G發展上，台灣具備先進半導體、PCB高階技術製造優勢，如：5G基礎建設中所需的晶片、ABF載板、IC載板、多層高頻硬板等高階產品已開始發酵，材料廠商在5G材料亦多有著墨，如：欣興(3037)、台燿(6274)、景碩(3189)等廠商近年在台的投資計畫，均紛紛布局5G通訊高階與智慧製造新產能，不過隨著高階產品應用後勢持續看好，競爭者競相切入高階產品生產，可預期市場競爭將加劇，台灣以電子科技的先天優勢，對電路板產業可望帶動加乘效應。

在日廠方面，日本PCB廠2019年海內外總產值為118.2億美元，全球市占率從2018年的19.1%下滑至17.3%，成為全球各國產值衰退最大的族群，衰退達10.4%，從日本電路板產業的產品布局來看，日本軟板公司為了避免手機應用激烈競爭下，侵蝕到公司的獲利水準，而採用去手機進汽車、機器人、生醫等新興應用的策略，成果是否成效仍待觀察，不過可以預期的是，在5G競局中，相對前期基礎建設及5G智慧型手機電路板商機，日本廠商更著重在5G普及後的各式新興利基型應用、如機器人、感測醫療等，且因日本在材料端厚實的商業競爭力，未來5G環境下材料在電路板將扮演更重要的決定性角色，像是Panasonic、Hitachi Chemical均在高頻/高速材料端已有完整布局，包括：載板、硬板及軟板都有相對應的材料，Murata、Kuraray、Kaneka各自在軟板材料進行開發，Mitsubishi Gas Chemical則是以BT發展高頻載板需求，以目前日本廠商在電路板5G材料布局來看，無疑是全球最完整並具競爭力的國家，或許讓日本電路板產業仍有放手一搏的機會。

(時報資訊)