葡萄王(1707)在新冠肺炎一開始即提供一線防疫人員生技營養品，4月中更是擴大捐贈機能飲料給全台疫情較嚴峻的重度收治醫院，包含17間醫學中心及14間區域醫院；同時配合地方政府居家檢疫及隔離政策，提供機能飲料給居家檢疫及隔離民眾健康補給，落實疫情期間社會關懷與企業責任。

葡萄王指出，在台灣疫情開始即提供市值超過100萬元、4,800瓶葡眾樟芝益菌絲體生技營養品，並陸續提供6,000瓶獲抗疲勞認證的黃金康貝特能量飲料給全台北中南的重點防疫醫院及4,800瓶Power BOMB爆能能量飲料作為桃園市政府第一線防疫人員物資，希望透過營養品補給品與能量飲料與為防疫前線人員與醫護補充能量。

葡萄王生技董事長曾盛麟說，目前疫情擴及全球，台灣防疫能如此成功仰賴醫護人員的努力，希望所有醫護與前線人員在繁忙之餘更要照顧自己的健康。葡萄王提供營養品與能量飲料盼藉此照顧前線人員的健康與體力，讓葡萄王成為防疫最堅強的後盾。

(時報資訊)