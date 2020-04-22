《港股》A股、美股期貨上揚 恆指收漲0.42％ 17:052020/04/22 時報資訊 柯婉琇 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 原油價格再度重挫，拖累隔夜美股連續第2天大跌，周三香港股市開低，惟在A股收高與美股期貨上揚帶動下，終場恆生指數收漲0.42%，為23893.36點。國企股(H股)收漲0.57%，為9670.20點。 消費股集體走高，新高教集團勁揚9.7%，微盟集團漲8%。國美集團股大漲，國美零售獲拼多多認購2億美元債，股價應聲飆漲10%。國美通訊直衝漲停，連漲第3天。 (時報資訊) #港股 #恆生指數 #國企股 #H股 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸美商會、資誠調查：七成美企不撤陸 04:092020/04/18 全球財經 財訊雙週刊 最新一期精采出刊 04:092020/04/18 企業經營 拼多多將認購國美零售2億美元可轉債 21:232020/04/19 兩岸 拼多多與國美戰略合作 國美零售20日開高32％ 10:192020/04/20 兩岸 與拼多多以可轉債方式合作 國美零售 股價開盤暴漲逾三成 04:102020/04/21 全球財經 電子熄火 運動股趁勢崛起 04:102020/04/21 證券．權證 A股三大股指開低走低 煤炭水泥股下滑 10:312020/04/21 財經 《國際金融》油價回穩 美股期貨小漲 10:512020/04/21 財經 《國際金融》金正恩術後命危？美股期貨轉跌、韓股匯重挫 11:262020/04/21 財經 《韓股》美韓追加紓困 韓股收漲0.89％ 16:312020/04/22 財經 財經熱門新聞 狂降1萬1！SE上市前 中華電大清iPhone庫存 - 財經 斷頭…錯失2千點！散戶敗在這3句話 - 財經 投資人注意！金管會示警：元大原油正2 ETF仍可能下市 - 財經 - 工商 川普逼不死！沒台積電 華為跟這3家買晶片 - 財經 這隻黑天鵝來亂！美股挫 台股也殺不下去 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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