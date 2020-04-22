原油價格再度重挫，拖累隔夜美股連續第2天大跌，周三香港股市開低，惟在A股收高與美股期貨上揚帶動下，終場恆生指數收漲0.42%，為23893.36點。國企股(H股)收漲0.57%，為9670.20點。

消費股集體走高，新高教集團勁揚9.7%，微盟集團漲8%。國美集團股大漲，國美零售獲拼多多認購2億美元債，股價應聲飆漲10%。國美通訊直衝漲停，連漲第3天。

(時報資訊)