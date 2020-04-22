被動元件大廠-國巨(2327)今天公告完成現金增資發行海外存託憑證(GDR)，現金增資普通股共6340萬股，預計4月24日上市買賣。

國巨公司於4月20日完成海外存託憑證(GDR)募資，總金額達6.5億美元，並於盧森堡證券交易所掛牌，公司今天公告，此次透過發行海外存託憑證(GDR)現金增資普通股共6340萬股，將於4月24日開始上市買賣。

此次國巨公司發行海外存託憑證(GDR)，募資額度為2019年6月以來亞洲地區最大規模，亦為自2013年以來台灣最大規模的海外募資案，有效提升國巨公司的國際市場能見度，並吸引長線國際機構投資人強化股東結構。

國巨表示，由於國際投資人看好國巨公司長期營運發展與全球性佈局策略，以及未來國巨和美國基美(KEMET)的合併綜效，參與認購之投資者主要為國際知名之長線機構投資人，認購金額為發行金額近3倍超額認購，足見國際機構對國巨經營團隊和產業前景深具信心。

為因應市場需求及迎接5G與車用電子新科技來臨，國巨將持續擴大全球營運規模，以確保公司長期成長動能，並取得更先進技術以提升國際競爭力。

(時報資訊)