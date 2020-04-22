美國國務院警告說，中國大陸、俄羅斯和伊朗就新冠病毒疫情正在發動針對美國的假訊息戰，試圖轉移國內民眾的不滿情緒。

美國政治網站（politico）21日報導說，美國國務院全球接觸中心（Global Engagement Center）在一份未公開的報告中發出上述警告。

美國之音中文網引述這份報告說，新冠肺炎疫情發生後，大陸、俄羅斯和伊朗互相唱和，散布針對美國的假訊息息，即病毒來自美軍，是美國在利用生物武器達到政治目的；大陸、俄羅斯和伊朗的抗疫努力好過美國，美國的確診病例超過了這三個國家的總和等等等。報告說，這三個國家的官方媒體和政府機構都散佈了這些假訊息，俄羅斯國防部提出的陰謀論甚至指稱，比爾·蓋茲也參與了病毒的製造。

報告說，這三個國家這樣做，是對本國民眾日增的不滿情緒做出回應。美國國務院全球接觸中心協調員加布里埃爾（Lea Gabrielle）對政治網站說，「這次健康危機開始在中國受到控制時，我們看見中共的確開始發動協同努力，試圖重塑輿論」，「中共讓俄羅斯散播新冠應病毒來自美國，然後很快就在官方媒體上就病毒的根源提出質疑，散布美國是病毒來源的假訊息」。

加布里埃爾說，北京政府的宣傳有守也有攻。她說，「我們同時看到北京方面利用其全球的媒體網路和駐海外的外交使團發動有利於中國的宣傳，對民主國家對抗疫情的方式提出越來越多的批評」。

網路輿論分析人士也對國務院的報告內容表示贊同。網絡分析公司Graphika的首席研究員弗朗索瓦（Camille Francois）說，「我們看到伊朗、中國與俄羅斯都圍繞新冠肺炎疫情輿論集中展開公共外交和秘密戰役，尤其指責美國對這次危機做出的回應以及美國在地緣政治中目前發揮的作用」。

這些假訊息在網絡上也引發普遍關注。預測分析公司Predata研究員邁耶（Joel Meyer）說，他領導的團隊近期注意到網路用戶對美國和大陸所提供的對外援助的關注增加很多，詆毀西醫、鼓吹另類醫學的網站也吸引更多的人訪問。他認為這些都與政府發動的假訊息有關。

他說，「我們看到對另類醫學與另類療法的興趣正在提高到空前的水平」，「所以從我們的分析看，我們會認為那種假訊息正在被吸收，進而產生影響。」

(中時 )