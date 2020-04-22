兆豐銀拚小額營業人紓困效率驚人，不僅短短2天內全體108家分行就有超過500戶進件，且在條件上，兆豐銀亦首開行庫先例，鑑於店主可能一年期滿之後無法還本，因此特別將期限從1年放大至3年，預料也將帶動其他公股銀行跟進。

目前很多公股行庫的借款期限只有一年，但兆豐銀行此次將專案期間延至最長3年，因此，如果借款的小型商號受疫情衝擊太大，無法一年到期就還本，也可以選擇等到疫情稍緩和，第二年以後再開始還本，依現行利率計算第二年利率則是介於2％~2.5％之間，條件相當優惠。

兆豐銀的分行據點為八大行庫最少，但此次拚小額營業人紓困，短短2天內全體僅108家分行就有超過500進件量，也展現強大的動員力；據了解，甚至有兩家鄰近分行竟然拜訪到同一位客戶，且在訪客過程中，甚至還有行員在小店家等到晚上10點店老闆返回店中才開始面談，半夜收件趕辦核貸。

由於兆豐銀向來以匯銀或大型企金為主，這類小額營業人客戶不多，對此，兆豐金董事長張兆順則在20日宣布啟動「小規模營業人敦親睦鄰專案」，由兆豐銀108家分行主動出擊找客戶，且僅僅2天內，就有超過500戶進件，等於光是一家分行就有進件5戶。

對此兆豐銀也力拚撥款時效，收件3天內就能核貸，目前兆豐銀收件的小店主，已包括水電行、眼鏡行、玻璃行及寵物美容店等行業，類型相當多元，只要具備有具有稅籍登記且為免開統一發票的攤商店家，有信保基金十足保證，每戶最多可申貸 50 萬元、利率只要 1％，第一年只要支付5,000元的利息，相當於每個月只要付417元，就可以渡過暫時的難關。

海外據點眾多的兆豐銀，現在海外分行也主動了解客戶的狀況提供所需紓困方案，且加速從寬辦理各項紓困案件，兆豐也引述最新統計指出，合計政府紓困專案加上自辦紓困專案，兆豐所受理的總申請金額已經高達300億。

(工商 )