（遠傳家用上網服務「遠傳大無線」22日宣布推出全新方案，搭配4.5G家用上網分享器和OVO電視盒，月付699元，近8,000元的設備0元帶走。圖／遠傳提供）

遠傳電信22日宣布，家用上網服務「遠傳大無線」推出全新方案，搭配4.5G家用上網分享器和OVO電視盒，月付699元，就能將近8,000元的設備0元帶回家，搭配遠傳friDay 影音還有半價優惠，等於用些許的預算就能打造居家電影院。

資策會調查顯示，居家娛樂、遠距教學等防疫商機十分可觀，尤其「零接觸商機」將持續帶動相關服務與需求，後勢持續看漲。OVO電視盒也發現自今年1~3月消費者訂閱率持續提升，付費訂閱數成長27%。遠傳friDay影音的統計同樣顯示，2020年第一季每月線上付費用戶相較前一季平均成長2.5倍，整體觀影人數成長3成，且電腦與大螢使用比例成長15%。

「遠傳大無線」推出月租699元就能提供全家上網吃到飽服務，家裡上網不用再牽線，取代固網的新產品包括Dynalink 4.5G上網分享器(市價5,490元)、OVO電視盒(市價2,290元)還能 0元帶回家，更能以半價99元的價格加購遠傳friDay影音看到飽，再省1,200元，合計現賺8,980元。

「遠傳大無線」強調不用約工、施工，直接到遠傳門市申辦，就可以把２台設備帶回家，DIY安裝就可使用。門市申辦「遠傳大無線」699吃到飽方案，還能以99元的優惠價格加購遠傳friDay影音。若真的不想出門，也可以到網路門市申辦，也能獲贈遠傳friDay影音序號90天免費看。

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